Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 24 de septiembre informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 47%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 3% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

