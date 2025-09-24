Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 24 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 56% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 27 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Lunes 29 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 30 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

