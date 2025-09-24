Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este miércoles 24 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

