Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 24 de septiembre prevé que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

