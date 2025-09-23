Becas de Exención Edomex: Estos son los últimos días de registro y requisitos

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), invita a estudiantes de escuelas particulares incorporadas al sistema estatal a participar en la convocatoria 2025-2026 de la Beca de Exención. Este apoyo busca aliviar la carga económica de las familias mexiquenses, eximiendo total o parcialmente el pago de colegiaturas en niveles educativos que van desde preescolar hasta posgrado.

Fechas de registro

El proceso de registro se realiza en línea a través del portal oficial seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares, y las fechas varían según el nivel educativo y la inicial del apellido del aspirante:

Preescolar: 3, 4 y 5 de septiembre de 2025.

Primaria: 8 al 23 de septiembre de 2025.

Secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado: 24 al 26 de septiembre de 2025.

Requisitos esenciales

Para ser considerado en esta convocatoria, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia en el Estado de México: Acreditar vecindad en la entidad.

Promedio académico: Tener un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar inmediato anterior (no aplica para preescolar ni para quienes inician primer grado de primaria).

No contar con otra beca: No estar recibiendo apoyo económico por parte de otro organismo público o privado al momento de la solicitud.

Registro en línea: Capturar la solicitud a través del portal mencionado anteriormente.

Documentación requerida: Integrar los documentos correspondientes al nivel educativo del solicitante, según lo estipulado en la convocatoria.

Es crucial que los aspirantes completen correctamente el formato de registro y conserven el número de folio asignado, ya que será necesario durante todo el proceso.

La Beca de Exención Edomex representa una oportunidad significativa para estudiantes que buscan continuar su formación en instituciones privadas reconocidas por la SECTEI. Dado que el plazo de registro está por concluir, se recomienda a los interesados revisar cuidadosamente los requisitos y fechas correspondientes a su nivel educativo para no perder esta oportunidad.

