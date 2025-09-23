Becas de Exención Edomex: Estos son los últimos días de registro y requisitos

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), invita a estudiantes de escuelas particulares incorporadas al sistema estatal a participar en la convocatoria 2025-2026 de la Beca de Exención. Este apoyo busca aliviar la carga económica de las familias mexiquenses, eximiendo total o parcialmente el pago de colegiaturas en niveles educativos que van desde preescolar hasta posgrado.El proceso de registro se realiza en línea a través del portal oficial seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares, y las fechas varían según el nivel educativo y la inicial del apellido del aspirante:Para ser considerado en esta convocatoria, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:Es crucial que los aspirantes completen correctamente el formato de registro y conserven el número de folio asignado, ya que será necesario durante todo el proceso.La Beca de Exención Edomex representa una oportunidad significativa para estudiantes que buscan continuar su formación en instituciones privadas reconocidas por la SECTEI. Dado que el plazo de registro está por concluir, se recomienda a los interesados revisar cuidadosamente los requisitos y fechas correspondientes a su nivel educativo para no perder esta oportunidad. YC