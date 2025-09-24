Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 24 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

  • Clima en El Salto
  • Clima

