Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 24 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 79%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

