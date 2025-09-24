Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán

Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad Pública en Morelos, desmintió que haya sido la de Gerardo Fernández Noroña la casa de Tepoztlán que sufrió un robo la noche de ayer. De acuerdo con el funcionario, el inmueble del barrio de Santo Domingo en el que se delinquió no corresponde al del senador de Morena, sino a la propiedad de Gisela "N", habitante del domicilio contiguo.

El robo, sin embargo, no ha sido denunciado ante el Ministerio Público, de acuerdo con una consulta a esa dependencia.

En su cuenta de X, el legislador escribió que "entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien".

Hoy el secretario de Seguridad estatal informó en su conferencia de prensa semanal que ayer, a las 22:30 horas, la propietaria del domicilio reportó que al interior de su domicilio ingresó al menos un masculino, quien escaló una barranca, abrió una ventana y se introdujo a su casa.

"Es un domicilio contiguo a la del senador de la república Noroña y donde ella menciona que le robaron siete chamarras y que se veía tal cantidad de cajones abiertas todo demás, quizás buscando documentación o papelería en su domicilio", informó Urrutia Lozano.

El caso, agregó el jefe policiaco, fue atendido anoche por el gabinete nacional y se abordó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos, y confirmó que Gisela "N" apoyó para hacer una inspección y también buscar que el asaltante "identificado" no estuviera en las inmediaciones.

