El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará tormentas el viernes 15 de agosto. Estos son los detalles del clima:

Meteored informó que Guadalajara espera mañana, principalmente cielos cubiertos . Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 32 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia para Guadalajara el viernes es del 90 por ciento; se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso .

Lluvia en Guadalajara el viernes

11:00 AM Parcialmente nuboso 22 °C 02:00 PM Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 25 °C 05:00 PM Tormenta (70% de probabilidad de lluvia) 22 °C 08:00 PM Parcialmente nuboso 20 °C 11:00 PM Parcialmente nuboso 18 °C

El pronóstico de lluvia para el viernes en Guadalajara es mayor entre las 14:00 y 17:00 horas .

Clima nacional del viernes 15 al domingo 17 de agosto de 2025

Durante el viernes y sábado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el noreste de México, incrementando la probabilidad de lluvias sobre dicha región .

En el período de pronóstico:

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el norte del país, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente del territorio nacional.

Una vaguada en altura recorrerá la península de Yucatán, el sureste, oriente, centro y sur del país, interaccionará con una nueva onda tropical que se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y gradualmente recorrerá el sureste mexicano, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones; y con posible caída de granizo en el centro de México.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, previéndose un refrescamiento de la temperatura en estados del litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

