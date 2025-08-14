El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará tormentas el viernes 15 de agosto. Estos son los detalles del clima: Meteored informó que Guadalajara espera mañana, principalmente cielos cubiertos. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 32 km/h por la tarde.La probabilidad de lluvia para Guadalajara el viernes es del 90 por ciento; se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.El pronóstico de lluvia para el viernes en Guadalajara es mayor entre las 14:00 y 17:00 horas.Durante el viernes y sábado, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el noreste de México, incrementando la probabilidad de lluvias sobre dicha región.En el período de pronóstico:El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.Canales de baja presión sobre el norte del país, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente del territorio nacional.Una vaguada en altura recorrerá la península de Yucatán, el sureste, oriente, centro y sur del país, interaccionará con una nueva onda tropical que se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y gradualmente recorrerá el sureste mexicano, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones; y con posible caída de granizo en el centro de México.Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, previéndose un refrescamiento de la temperatura en estados del litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA