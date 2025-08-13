Qué hacer antes, durante y después de una inundación, esto debes saber

Las inundaciones son uno de los desastres naturales a los que la mayoría de la población está expuesta constantemente , ya que se presentan como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan las ciudades y que cubren caminos, puentes y viviendas.

El agua es uno de los elementos naturales más destructivos y peligrosos, por lo que las inundaciones representan un grave riesgo no solo para las estructuras y bienes materiales, sino también para la vida de las personas.

Aunque muchas personas no lo consideren, ya que no viven en zonas de riesgo o simplemente no creen que pueda ocurrirles, estar preparados y conocer las medidas de seguridad ante una inundación o cualquier desastre es fundamental para evitar consecuencias fatales.

De acuerdo con un reporte de Protección Civil, en caso de inundaciones se requiere un protocolo de acción previo para garantizar que se cuenten con los recursos necesarios y se tomen las medidas pertinentes.

Antes de una inundación o tormenta fuerte:

Identifica los caminos y sitios cercanos que tienden a acumular agua y traza una ruta de escape que los evite.

Aunque algunos ríos, lagunas y cauces estén secos, evita construir o establecerte cerca de ellos, ya que el agua puede fluir en esa dirección durante las lluvias.

Ten a la mano, en una mochila protegida, documentos personales tuyos y de tu familia (actas de nacimiento, escrituras, documentos agrarios, cartillas, CURP, etc.) , asegurándote de mantenerlos en bolsas de plástico.

, asegurándote de mantenerlos en bolsas de plástico. Mantente pendiente de las noticias del clima y los avisos de las autoridades durante la temporada de lluvias.

Ten disponible un radio portátil, lámparas con pilas y un botiquín de primeros auxilios.

En casa, procura tener una reserva de agua potable y sella con cemento la tapa de tu pozo o aljibe para asegurar agua limpia.

Destina un lugar seguro para proteger a tus animales.

Limpia regularmente la azotea, los desagües y las calles cercanas para evitar obstrucciones con basura.

Durante la inundación:

Si decides permanecer en casa, desconecta los servicios de luz, gas y agua.

Asegúrate de que todas las entradas y ventanas estén bien cerradas para que el agua no se filtre.

Mantén el radio encendido para recibir información e instrucciones oficiales.

Si el agua entra, sube al lugar más alto posible y espera a ser rescatado.

Si decides evacuar, nunca cruces ríos ni zonas inundadas a pie o en vehículo; la velocidad del agua puede ser mucho mayor de lo que imaginas.

Aléjate de casas, árboles y postes que puedan derribarse.

Evita caminar por zonas inundadas; podrías ser golpeado por objetos arrastrados por la corriente, como árboles o piedras.

Después de la inundación:

Conserva la calma, sigue las instrucciones de las autoridades y reporta posibles heridos.

Bebe agua potable almacenada o, de ser necesario, hiérvela o desinféctala con gotas de cloro.

Asegúrate de que los alimentos estén limpios; no consumas nada crudo ni de procedencia dudosa.

Mantén desconectados gas, luz y agua hasta confirmar que no haya fugas ni riesgo de cortocircuito.

Desaloja el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.

Mantente alejado de las áreas afectadas y evita tocar cables eléctricos.

Revisa cuidadosamente tu hogar para asegurarte de que no haya peligros y solicita ayuda a brigadas de auxilio o autoridades si es necesario.

Los desastres naturales no son un juego y pueden poner en riesgo muchas vidas si no se actúa de manera consciente e informada. Siempre que sea posible, sigue estas recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia en caso de inundaciones o lluvias intensas.

