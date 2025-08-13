Qué hacer antes, durante y después de una inundación, esto debes saber

Las inundaciones son uno de los desastres naturales a los que la mayoría de la población está expuesta constantemente, ya que se presentan como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan las ciudades y que cubren caminos, puentes y viviendas.El agua es uno de los elementos naturales más destructivos y peligrosos, por lo que las inundaciones representan un grave riesgo no solo para las estructuras y bienes materiales, sino también para la vida de las personas.Aunque muchas personas no lo consideren, ya que no viven en zonas de riesgo o simplemente no creen que pueda ocurrirles, estar preparados y conocer las medidas de seguridad ante una inundación o cualquier desastre es fundamental para evitar consecuencias fatales.De acuerdo con un reporte de Protección Civil, en caso de inundaciones se requiere un protocolo de acción previo para garantizar que se cuenten con los recursos necesarios y se tomen las medidas pertinentes.Los desastres naturales no son un juego y pueden poner en riesgo muchas vidas si no se actúa de manera consciente e informada. Siempre que sea posible, sigue estas recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia en caso de inundaciones o lluvias intensas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP