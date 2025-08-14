El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara un cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias dispersas y algunos chubascos aislados por la tarde y la noche. Se esperan temperaturas máximas de 26 a 28 °C y mínimas de 16 a 19 grados centígrados. Cabe destacar que, el monzón mexicano, al interactuar con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generará ingreso de humedad junto con canales de baja presión que atraviesan el interior del país. En Jalisco se esperan lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en las regiones sur y occidente, con acumulados significativos en Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos con nubes y claros esta noche, asimismo lluvia débil. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 18° y máximas de 21° esta noche en Guadalajara.En Guadalajara, la probabilidad de lluvia para hoy es del 72%, aumentando su posibilidad entre las 17:00 y las 19:00 horas.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS