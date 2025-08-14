Jueves, 14 de Agosto 2025

LlUVIAS en Guadalajara esta noche, 14 de agosto

Para este jueves 14 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico del clima, se prevé hoy, 14 de agosto, lluvias en Guadalajara. ESPECIAL/ A. Solis

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara un cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias dispersas y algunos chubascos aislados por la tarde y la noche. Se esperan temperaturas máximas de 26 a 28 °C y mínimas de 16 a 19 grados centígrados. 

Cabe destacar que, el monzón mexicano, al interactuar con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generará ingreso de humedad junto con canales de baja presión que atraviesan el interior del país. En Jalisco se esperan lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en las regiones sur y occidente, con acumulados significativos en Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 14 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos con nubes y claros esta noche, asimismo lluvia débil. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 14 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 18° y máximas de  21° esta noche en Guadalajara.

En Guadalajara, la probabilidad de lluvia para hoy es del 72%, aumentando su posibilidad entre las 17:00 y las 19:00 horas.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  20 grados centígrados Nubes y claros
21:00  20 grados centígrados Nubes y claros
22:00  19 grados centígrados Nubes y claros
23:00  18 grados centígrados Nubes y claros

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel.

