El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara un cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias dispersas y algunos chubascos aislados por la tarde y la noche. Se esperan temperaturas máximas de 26 a 28 °C y mínimas de 16 a 19 grados centígrados.

Cabe destacar que, el monzón mexicano, al interactuar con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generará ingreso de humedad junto con canales de baja presión que atraviesan el interior del país. En Jalisco se esperan lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en las regiones sur y occidente, con acumulados significativos en Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 14 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos con nubes y claros esta noche, asimismo lluvia débil.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 14 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 18° y máximas de 21° esta noche en Guadalajara.

En Guadalajara, la probabilidad de lluvia para hoy es del 72%, aumentando su posibilidad entre las 17:00 y las 19:00 horas.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 20:00 20 grados centígrados Nubes y claros 21:00 20 grados centígrados Nubes y claros 22:00 19 grados centígrados Nubes y claros 23:00 18 grados centígrados Nubes y claros

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel.

Te puede interesar: Examen de admisión UDG: En esta FECHA inician las inscripciones para los cursos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS