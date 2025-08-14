De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los canales de baja presión al interior del país; una vaguada en altura; el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México; la onda tropical número 22 sobre el sureste y oriente; y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sonora,

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y Colima, entre otros estados. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé alta caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá soleado; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 16 grados centígrados, y el viento Oeste alcanzará una velocidad de hasta 33 km/h.

¿A qué hora lloverá este 14 de agosto en Guadalajara?

En la ruidosa ciudad tapatía, y de acuerdo con las cadenas meteorológicas de Meteored y The Weather Channel, se registra la probabilidad de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 2.9 mm— en el 80% de su región.

03:00 PM Tormenta (40%) Acumulación de agua de 0.5 mm 04:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1 mm 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.4 mm 06:00 PM Tormenta (73%) Acumulación de agua de 0.5 mm 07:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.3 mm 08:00 PM lluvia (75%) Acumulación de agua de 0.2 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá intervalos de lluvia acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo al sur y en la zona costera.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored

