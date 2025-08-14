De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los canales de baja presión al interior del país; una vaguada en altura; el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México; la onda tropical número 22 sobre el sureste y oriente; y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y Colima, entre otros estados. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé alta caída de lluvia eléctrica por la tarde.Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá soleado; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 16 grados centígrados, y el viento Oeste alcanzará una velocidad de hasta 33 km/h.En la ruidosa ciudad tapatía, y de acuerdo con las cadenas meteorológicas de Meteored y The Weather Channel, se registra la probabilidad de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 2.9 mm— en el 80% de su región.Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá intervalos de lluvia acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo al sur y en la zona costera.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO