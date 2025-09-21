SAT: Cómo funciona el RFC Genérico y para qué sirve

Con la llegada de abril se acerca el plazo para presentar la declaración anual en México, por lo que resulta indispensable contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), documento que permite identificarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cumplir con las obligaciones fiscales. Dentro de este sistema existe una variante conocida como RFC genérico, cuyo uso está previsto en situaciones específicas.

¿Qué significa RFC genérico y para qué sirve?

El SAT define el RFC genérico como una clave que se emplea en la facturación global o en ventas al público en general cuando no se dispone de un RFC individual. Según la Resolución Miscelánea Fiscal de 2016, estas claves son válidas para:

Registrar en el SAT las compras realizadas por clientes que no desean proporcionar sus datos o no requieren factura.

Emitir comprobantes de operaciones de empresas extranjeras sin RFC en México.

Facturar transacciones de extranjeros residentes en el país que no estén inscritos en el SAT.

Tipos de RFC genérico

Este registro no necesita solicitarse, ya que los códigos están preestablecidos por el SAT. Los más comunes son:

RFC genérico nacional: XAXX010101000, utilizado para facturar a personas físicas o morales que no cuentan con RFC en México.

RFC genérico extranjero: XEXX010101000, destinado a facturas o comprobantes fiscales de personas extranjeras, tanto físicas como morales.

En ambos casos, estas claves permiten a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales aun cuando el cliente no tenga un RFC registrado.

Cómo funciona el RFC genérico

En la facturación: Cuando un cliente no proporciona su RFC o no lo tiene (porque no está dado de alta en el SAT), la empresa o negocio no puede dejar la factura sin un registro. En estos casos, se utiliza el RFC genérico para poder emitir el comprobante fiscal.

En las ventas al público en general: Si un comercio realiza muchas ventas pequeñas y sus clientes no piden factura personalizada, puede emitir una sola factura global con el RFC genérico.

Con extranjeros: Si la operación involucra a una persona o empresa extranjera que no cuenta con un RFC mexicano, se utiliza el RFC genérico extranjero.

