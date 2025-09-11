Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que condecorará al comentarista conservador Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad. El activista de corte republicano fue asesinado el día de ayer en un evento universitario en Utah.

"Me complace anunciar que pronto le otorgaré a Charlie Kirk, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad", declaró durante el evento de conmemoración de las víctimas de los atentados del 11S en el Pentágono.

El líder republicano, de quien Kirk era un ferviente seguidor, calificó de "atroz" el asesinato del comentarista, quien recibió un disparo en el cuello el miércoles durante un debate en la Universidad Utah Valley.

Trump lo definió como "un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas".

"Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus hermosos hijos, personas maravillosas", agregó.

Las autoridades siguen buscando al asesino de Kirk, quien habría disparado desde el tejado de uno de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Kirk, de 31 años, casado y padre de dos hijos, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en los actos de investidura del mandatario.

