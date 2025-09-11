¿Qué provocó la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

El día de ayer se presentó una gran explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa en la Ciudad de México. Derivado de ello, al momento de la publicación de esta nota se contabilizan seis muertos, además de al menos 90 heridos de los cuales 23 se encuentran en estado crítico. La Secretaría de la Salud de la Ciudad de México continuará actualizando el estado de cada uno de ellos de acuerdo con la evolución de su estado de salud.

Mientras tanto, el terrible suceso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). Derivado de ello, de acuerdo con los peritajes iniciales, la explosión se habría producido luego de que un vehículo se accidentara, liberando combustible que se acumuló rápidamente hasta la detonación. La explosión generó una onda expansiva que impactó a decenas de automovilistas y peatones que transitaban la zona. El vehículo era un camión cisterna cargado con 49 mil 500 litros de gas LP.

Especialistas trabajan en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para determinar si la unidad cumplía con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en la normativa para vehículos que transportan combustible. Con este análisis se podrá dilucidar si se establecen responsabilidades con respecto a la empresa a la que pertenecía el vehículo.

Hace unas horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el Puente de la Concordia en Iztapalapa reestableció su circulación luego de que fuese cerrado para atender la explosión de la pipa ocurrida pasadas las dos de la tarde de ayer miércoles 10 de septiembre.

Además de las dependencias mencionadas, el suceso ha sido atendido por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), así como las instituciones de salud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS Bienestar.

