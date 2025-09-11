El día de ayer se presentó una fuerte lluvia durante la tarde y noche del miércoles que se prolongó a las primeras horas de hoy. La precipitación y acumulación de agua provocó diversas afectaciones entre las que se encuentran cierres de vialidades, generación de apagones eléctricos, semáforos descompuestos y hasta pausas en el transporte público.Si bien, muchos de ellos se han atendido desde hace horas buscando reactivar la circulación vehicular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esta mañana la Policía Vial Jalisco informó de diversos cierres viales.Hasta el momento, se informa de cierre total en los siguientes cruces:Hasta el momento los operativos viales de contraflujo en avenida López Matos, del Palomar hasta Tizoc, y en la avenida González Gallo, de avenida Héroes Ferrocarrileros y hasta avenida R. Michel, se mantienen. Así mismo, se encuentra desplegado personal operativo en las inmediaciones de diversos planteles escolares del AMG de manera que se permita el flujo seguro de peatones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB