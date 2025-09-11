El día de ayer se presentó una fuerte lluvia durante la tarde y noche del miércoles que se prolongó a las primeras horas de hoy. La precipitación y acumulación de agua provocó diversas afectaciones entre las que se encuentran cierres de vialidades, generación de apagones eléctricos, semáforos descompuestos y hasta pausas en el transporte público.

Si bien, muchos de ellos se han atendido desde hace horas buscando reactivar la circulación vehicular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esta mañana la Policía Vial Jalisco informó de diversos cierres viales.

Estos son los cierres viales hoy jueves 11 de septiembre

Hasta el momento, se informa de cierre total en los siguientes cruces:

Calzada Lázaro Cárdenas con Calle 22 por inundación

Calzada Lázaro Cárdenas con Calle 13 por inundación

Calzada Lázaro Cárdenas con Av. Gobernador Curiel por inundación

Paso a desnivel de Av. Belisario Domínguez y el Anillo Periférico

Calle Federico Medrano, desde Rafael Delgado hasta Francisco Márquez, debido a un vehículo volcado

Hasta el momento los operativos viales de contraflujo en avenida López Matos, del Palomar hasta Tizoc, y en la avenida González Gallo, de avenida Héroes Ferrocarrileros y hasta avenida R. Michel, se mantienen. Así mismo, se encuentra desplegado personal operativo en las inmediaciones de diversos planteles escolares del AMG de manera que se permita el flujo seguro de peatones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB