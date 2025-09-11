Jueves, 11 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Policía Vial Jalisco informa cierres viales derivados de la tormenta de ayer

Este jueves 11 de septiembre se presentan diversos cierres a la circulación vehicular en el AMG

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son los cierres a la circulación vehicular informados por la Policía Vial Jalisco esta mañana de jueves 11 de septiembre. ESPECIAL / POLICÍA VIAL JALISCO

Estos son los cierres a la circulación vehicular informados por la Policía Vial Jalisco esta mañana de jueves 11 de septiembre. ESPECIAL / POLICÍA VIAL JALISCO

El día de ayer se presentó una fuerte lluvia durante la tarde y noche del miércoles que se prolongó a las primeras horas de hoy. La precipitación y acumulación de agua provocó diversas afectaciones entre las que se encuentran cierres de vialidades, generación de apagones eléctricos, semáforos descompuestos y hasta pausas en el transporte público.

Si bien, muchos de ellos se han atendido desde hace horas buscando reactivar la circulación vehicular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esta mañana la Policía Vial Jalisco informó de diversos cierres viales.

Estos son los cierres viales hoy jueves 11 de septiembre

Hasta el momento, se informa de cierre total en los siguientes cruces:

  • Calzada Lázaro Cárdenas con Calle 22 por inundación
  • Calzada Lázaro Cárdenas con Calle 13 por inundación
  • Calzada Lázaro Cárdenas con Av. Gobernador Curiel por inundación
  • Paso a desnivel de Av. Belisario Domínguez y el Anillo Periférico
  • Calle Federico Medrano, desde Rafael Delgado hasta Francisco Márquez, debido a un vehículo volcado

Hasta el momento los operativos viales de contraflujo en avenida López Matos, del Palomar hasta Tizoc, y en la avenida González Gallo, de avenida Héroes Ferrocarrileros y hasta avenida R. Michel, se mantienen. Así mismo, se encuentra desplegado personal operativo en las inmediaciones de diversos planteles escolares del AMG de manera que se permita el flujo seguro de peatones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones