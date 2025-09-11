El día de ayer se registró la volcadura y explosión de una pipa de gas en el bajo puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa y el Estado de México.

El accidente dejó como resultado 28 vehículos completamente siniestrados, además de 90 personas lesionadas y 6 muertos.

El incendio fue controlado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de equipos de emergencia del Estado de México, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego y enfriar la zona.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la explosión y afirmó que el gobierno federal está pendiente en todo lo que se necesite .

Al iniciar "La Mañanera", la Mandataria indicó que, desde el primer momento que se conoció del accidente, el ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar , así como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) han estado ayudando en lo que se necesite.

La Presidenta expresó su solidaridad con todos los familiares que perdieron a una persona y lo que se requiera, afirmó, "vamos a estar ahí muy pendientes".

¿Por qué Sheinbaum no emitió más detalles del accidente en Iztapalapa?

Respecto a qué pasará tras este caso, Sheinbaum dijo que el asunto le pertenece a la Fiscalía de la Ciudad de México : las indagatorias y el esclarecimiento del fatal acontecimiento le corresponde hacerlo a este órgano, no al Poder Ejecutivo, por lo que la Presidenta no pudo dar más detalles sobre el caso.

Además, declaró que la empresa gasera propietaria de la pipa se ha mostrado dispuesta a trabajar en conjunto con la Fiscalía en esta investigación.

