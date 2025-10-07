El Servicio Meteorológico Nacional, informó a través de su cuenta oficial de X, que para las próximas horas se pronostica oleaje elevado para varios estados, generado por el huracán "Priscilla", que se mantiene como categoría 2.

Los estados que serán afectados con olas de 2 a 6.5 metros de altura son: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Por ello, a los turistas y navegación marítima que visitan estos estados, extremar precauciones.

ESPECIAL / SMN

Según el más reciente pronóstico, el ciclón se ubica a 340 km al sur-sureste de Cabo san Lucas, Baja California Sur, por lo que se esperan precipitaciones en dicho estado, además de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

MV