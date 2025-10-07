Estos son los mejores licuados para subir tus defensas en temporada de lluvias

Con el clima lluvioso, muchas personas pueden llegar a experimentar cambios tanto en su salud como en su estado de ánimo, alterando sus niveles de energía. Una menor exposición al sol puede causar sentimientos como cansancio y debilidad.Asimismo, el clima húmedo favorece la poliferación de virus y bacterias, afectando nuestro sistema inmunológico. Por esta razón, se recomienda consumir alimentos y bebidas que fortalezcan nuestras defensas, para evitar las enfermedades que trae consigo la temporada de lluvias.Una de las mejores formas de subir nuestras defensas es por medio de bebidas nutritivas, en este caso, batidos o licuados, que además de ser deliciosos, ayudan a aumentar la energía, mejorar las defensas y muchos más beneficios.Además de refrescante, este batido posee antioxidantes y vitaminas que refuerzan el sistema inmune. Las fresas son ricas en vitamina C, la cual es esencial para reforzar las defensas. Por su parte, la hierbabuena aporta frescura y propiedades digestivas.IngredientesPreparaciónEs bien sabido que la papaya contiene propiedades digestivas y es rica en vitamina A, la cual es vital para el sistema inmune. En cambio, la avena aporta fibra y energía sostenida. LA chía ofrece ácidos grasos y antioxidantes.IngredientesPreparaciónEste batido contiene vitamina C, por el kiwi, y fibra por parte de la pera, la cual también ayuda a la hidratación. Asimismo, las espinacas le dan un toque extra de vitaminas y minerales esenciales.IngredientesPreparación* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL