Estos son los mejores licuados para subir tus defensas en temporada de lluvias

Con el clima lluvioso, muchas personas pueden llegar a experimentar cambios tanto en su salud como en su estado de ánimo , alterando sus niveles de energía. Una menor exposición al sol puede causar sentimientos como cansancio y debilidad.

Asimismo, el clima húmedo favorece la poliferación de virus y bacterias, afectando nuestro sistema inmunológico.

Por esta razón, se recomienda consumir alimentos y bebidas que fortalezcan nuestras defensas, para evitar las enfermedades que trae consigo la temporada de lluvias.

Licuados para fortalecer las defensas

Una de las mejores formas de subir nuestras defensas es por medio de bebidas nutritivas, en este caso, batidos o licuados, que además de ser deliciosos, ayudan a aumentar la energía, mejorar las defensas y muchos más beneficios.

Licuado de fresas con hierbabuena

Además de refrescante, este batido posee antioxidantes y vitaminas que refuerzan el sistema inmune. Las fresas son ricas en vitamina C, la cual es esencial para reforzar las defensas. Por su parte, la hierbabuena aporta frescura y propiedades digestivas.

Ingredientes

1 taza de fresas frescas

1/2 taza de yogur natural

1 cucharada de miel

1/4 taza de hojas de hierbabuena fresca

1 taza de leche (puede ser de almendra, coco o la que prefieras)

Hielo al gusto

Preparación

Lava y corta las fresas.

Coloca todos los ingredientes en la licuadora.

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Sirve y disfruta inmediatamente.

Licuado de papaya y avena

Es bien sabido que la papaya contiene propiedades digestivas y es rica en vitamina A, la cual es vital para el sistema inmune. En cambio, la avena aporta fibra y energía sostenida. LA chía ofrece ácidos grasos y antioxidantes.

Ingredientes

1 taza de papaya cortada en cubos

1/2 taza de avena

1 taza de leche (puede ser de almendra, coco o la que prefieras)

1 cucharadita de semillas de chía

1 cucharada de miel

Hielo al gusto

Preparación

Coloca la avena y las semillas de chía en la licuadora y procesa hasta que estén bien trituradas.

Añade la papaya, la leche y la miel.

Licúa hasta obtener una mezcla suave y cremosa.

Agrega hielo al gusto y licúa nuevamente si es necesario.

Sirve inmediatamente para disfrutar de su frescura.

Licuado de kiwi con pera

Este batido contiene vitamina C, por el kiwi, y fibra por parte de la pera , la cual también ayuda a la hidratación. Asimismo, las espinacas le dan un toque extra de vitaminas y minerales esenciales.

Ingredientes

2 kiwis pelados y cortados en trozos

1 pera madura, sin semillas y cortada en trozos

1 taza de espinacas frescas

1/2 taza de jugo de naranja natural

1 cucharada de miel

Hielo al gusto

Preparación

Coloca los kiwis, la pera y las espinacas en la licuadora.

Añade el jugo de naranja y la miel.

Licúa hasta que la mezcla esté suave y sin grumos.

Agrega hielo y licúa nuevamente si es necesario.

Sirve y disfruta inmediatamente.

