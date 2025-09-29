La Policía Vial de Jalisco informó que esta mañana fue abierta nuevamente la circulación vehicular en el paso desnivel del Anillo Periférico y Av. López Mateos, asimismo el de Av. Ávila Camacho y Juan Pablo II, en sentido hacia Zapopan.

La madrugada de este 29 de septiembre, en el Área Metropolitana de Guadalajara, se presentaron fuertes lluvias en distintos puntos de la ciudad.

Por las afectaciones de los fuertes chubascos, se implementó el cierre vehicular de algunos pasos desniveles en la ciudad.

Paso desnivel del Anillo Periférico y Av. López Mateos

En la cuenta oficial de Facebook de la Policía Vial de Jalisco, se dio a conocer que se abrió nuevamente la circulación del paso desnivel del Anillo Periférico y Av. López Mateos, tras haber sido cerrada esta madrugada la circulación vehicular por un encharcamiento y haberse cerrado un carril para la circulación vehicular.

Paso desnivel de Av. Ávila Camacho y Juan Pablo II

Por otro lado, las mismas autoridades informaron que la circulación vehicular en la zona se desarrolla con normalidad, tras haberse cortado por inundación luego de la lluvia de esta madrugada.

Gracias al trabajo de elementos de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se realizan labores en el punto.

Entre algunas de las recomendaciones que las autoridades indicaron están tomar vías alternas y, si transitas por la zona, respetar las indicaciones de los oficiales.

AS