Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación de baja presión sobre el golfo de México; el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la nueva onda tropical número 35 que se aproximará al sur de la península de Yucatán, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el centro y el sur de Zacatecas, Aguascalientes, así como el centro y norte de Jalisco. Se espera que la onda tropical número 34 se desplace al sur de las costas de Jalisco, sin afectarlo; en Puerto Vallarta habrá cierta caída lluvia.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá parcialmente nuboso; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 22 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 7.9 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.Según advirtió el SMN, a las 12:00 horas del 28 de septiembre, se formó la tormenta tropical "Imelda" en el océano Atlántico, a raíz de la depresión tropical Nueve. A esa misma hora, esta se situó a 155 kilómetros al oeste-noroeste de Bahamas, y a mil 25 km al este-noreste de Cancún, en Quintana Roo, hasta el momento, "Imelda" no representa peligro para México. Con información del SMN, IAM, y Meteored.AO