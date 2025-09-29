Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación de baja presión sobre el golfo de México; el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la nueva onda tropical número 35 que se aproximará al sur de la península de Yucatán, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el centro y el sur de Zacatecas, Aguascalientes, así como el centro y norte de Jalisco. Se espera que la onda tropical número 34 se desplace al sur de las costas de Jalisco, sin afectarlo; en Puerto Vallarta habrá cierta caída lluvia.

A esta lloverá hoy, 29 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá parcialmente nuboso; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 22 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 7.9 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

12:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm 02:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.6 mm 05:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 4.4 mm 08:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 2.7 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización de la tormenta tropical “Imelda”

Según advirtió el SMN, a las 12:00 horas del 28 de septiembre, se formó la tormenta tropical “Imelda” en el océano Atlántico, a raíz de la depresión tropical Nueve. A esa misma hora, esta se situó a 155 kilómetros al oeste-noroeste de Bahamas, y a mil 25 km al este-noreste de Cancún, en Quintana Roo, hasta el momento, “Imelda” no representa peligro para México.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO