El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia en la zona de baja presión sobre el océano Atlántico.

La zona de baja presión está asociada con una onda tropical al oeste-suroeste de las Islas Cabo Verde incrementa a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 80% en 7 días. Se localiza a 5 mil 815 km al este de las costas de Quintana Roo.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de entre 8 km/h y 16 km/h.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical a finales de esta semana.

Las autoridades piden a la población mantenerse informada sobre su posible evolución.

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de septiembre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): sur de Baja California y Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

