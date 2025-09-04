El peso mexicano amaneció este jueves 04 de septiembre de 2025 con pérdidas frente al dólar que se fortalece.

La divisa estadounidense cotiza en 18.79 pesos mexicanos, lo que representa una depreciación de 0.51%, respecto al cierre previo.

Los inversores evalúan el dato clave de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, comentaron los especialistas de Monex. En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. “Hoy el peso mexicano retrocede a medida que el dólar gana terreno, mientras que los inversores esperan conocer el dato clave de las nóminas no agrícolas mañana”.

En Estados Unidos se publicó el reporte de empleo del sector privado (ADP) mostrando una creación de sólo 54 mil plazas (consenso 68 mil, previo 106 mil). Mientras que las solicitudes de seguro por desempleo se ubicaron en 237 mil, por arriba de la estimación del consenso de 230 mil.

El peso mexicano es la cuarta divisa que más pierde ante el dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy 4 de septiembre de 2025 en México

Banco | Compra | Venta

Banco Azteca | 17.50 | 19.14

BBVA Bancomer | 17.85 | 18.98

Banorte | 17.50 | 19.05

Citibanamex | 18.16 | 19.20

Scotiabank | 16.60 | 19.60

*Con información de SUN y Bloomberg.

