Perros atacan y matan a bebé de seis meses en Tamaulipas

Una menor de tan solo seis meses de edad perdió la vida luego de que dos perros entraran al domicilio en el que se encontraba y la atacaran bruscamente en la colonia Vista del Sol, en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con los reportes, la bebe y su hermanito de 4 años se encontraban al cuidado de su abuelito mientras su mamá trabajaba.

Se informó que el abuelo de 63 años no se percató de la entrada de los canes, por lo que lamentablemente tomaron a la bebé y comenzaron a atacarla.

El niño, que también se encontraba al interior de la vivienda, aseguró que los animales literalmente se comieron a su hermanita.

Vecinos del sector lograron rescatar el cuerpo de la bebé para trasladarla a un hospital privado a dónde desafortunadamente llegó sin vida.

Hasta el domicilio de la Calle Asia en la Colonia Vista del Sol arribó personal de la Procuraduría del DIF y el grupo "Iván Rescata" quien tendrá bajo custodia a los dos canes hasta en tanto la Fiscalía define cuál será su destino.

Al Hospital San Charbel donde fue trasladada la menor acudieron los elementos de la Fiscalía de Tamaulipas para iniciar con las investigaciones correspondientes.

