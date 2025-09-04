Sheinbaum va por regulación de las concesiones de agua en el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno va por poner orden en las concesiones de agua en el país.

En su conferencia mañanera de este jueves, la Mandataria acusó un desorden en el periodo neoliberal: "No solo es seguir haciendo obras, sino poner en orden los títulos de concesión".

Al recordar que hubo un incendio en 2019 en un piso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) donde estaban las bases de datos, señaló que su gobierno ha hecho "un trabajo muy intensivo", para poner en orden las concesiones de las empresas.

Ejemplificó que las empresas ya no usaban el agua para riego agrícola, sino que iba para el desarrollo de una unidad habitacional.

"Se transfirieron los títulos de concesión, porque eso se permitió en el periodo neoliberal, estas transferencias. Y no pagaban agua a la Conagua, porque supuestamente era para riego agrícola. Entonces se ha puesto en orden esas concesiones", refirió Sheinbaum.

"Si no quieren ponerse en orden, pues se clausuran los pozos o el uso que se le está dando hasta que no se pongan en orden", dijo al referir mejores condiciones para los pequeños productores.

Añadió que son 4 mil millones de metros cúbicos que "se desprivatizaron"; equivalente a cuatro veces lo que consume la Ciudad de México.

Mauricio Rodríguez Alondo, subdirector de la Conagua, destacó el ordenar las concesiones para brindar facilidades a pequeños productores, a entidades federativas y municipios.

Sheinbaum indicó que se detectó que en más de 13 mil casos, los municipios no hacen el trámite de prórroga de sus concesiones.

"Los productores, al no contar este con su título vigente para que les den el subsidio no les dan el subsidio, y entonces lo que sucede es que se incrementa significativamente el costo de sus cosechas, la electricidad (...) Ellos no pueden dejar de producir, siguen produciendo; lo que sucede con ellos es que enfrentan hasta consecuencias legales y todo este año, lo que estuvimos haciendo es medidas emergentes para poder coadyuvar en conjunto", expuso.

MV