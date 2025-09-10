Paquete Económico 2026 es "histórico", destaca secretario de Hacienda

Al señalar que sin una reforma fiscal, sin mover impuestos, y combatiendo la corrupción, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, dijo que, el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2026 prevé que los ingresos tributarios lleguen a 15.1%.

Lo anterior con la intensificación al combate a la evasión y elusión fiscal, simplificación de trámites y modernización de aduanas.

Además, la deducibilidad de las cuotas de la banca múltiple destina al pago de los pasivos del Fobaproa, “es un tema de armonía fiscal en otras en otras jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos en Canadá, no es deducible”, explicó Zamora.

"(...) entonces estamos haciendo armónica la contribución con la deducción es posible que se reduzca un gasto que va al rescate de los propios de los propios bancos y las contribuciones a bebidas azucaradas y otros y otros bienes que buscan financiar el gasto de salud, como lo hemos mencionado tiene una lógica no recaudatoria lo que buscamos es inscribirnos dentro de la ayudar a la política de salud de la administración", mencionó el funcionario.

Edgar Amador aseguró, que el Paquete Económico 2026 es “histórico” en inversión social "los programas del bienestar alcanzan un monto de 987 mil millones de pesos, representan un poco más del 2.5% del Producto Interno Bruto".

El Paquete Económico 2026 destina 966 mil millones a salud, 399 mil millones a vivienda, 1.1 billones a educación, 1.3 billones a inversión y 201 mil millones a seguridad.

