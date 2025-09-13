Tras la confirmación del fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta durante la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, la jefa de gobierno Clara Brugada lamentó el deceso.

En redes sociales, la mandataria capitalina indicó que "con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta".

La mandataria destacó que su acto de amor ha dejado una huella profunda y externó su pésame a familiares y amigos.

"Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes".

Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta.



Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame.



Han sido días difíciles, sentimos la… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 13, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB