Clara Brugada reacciona a la muerte de Alicia Matías

La jefa de gobierno compartió un mensaje en redes sociales luego de la confirmación del fallecimiento de Alicia Matías

Por: SUN .

Clara Brugada dedicó un mensaje en redes sociales por la muerte de Alicia Matías Teodoro. ESPEXIAL / X: @ClaraBrugadaM

Tras la confirmación del fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta durante la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, la jefa de gobierno Clara Brugada lamentó el deceso.

En redes sociales, la mandataria capitalina indicó que "con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta".

La mandataria destacó que su acto de amor ha dejado una huella profunda y externó su pésame a familiares y amigos.

"Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes".

