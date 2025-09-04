De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la tormenta tropical “Lorena”, en interacción con el monzón mexicano, ocasionará lluvias puntuales torrenciales —de 150 a 250 mm— en regiones del sur de Baja California y Baja California Sur. Por su parte, el sistema frontal número 1 en el noroeste; la entrada de aire húmedo procedente de ambos océanos; y el paso de la onda tropical número 30, traerán lluvias puntuales muy fuertes, con posible actividad eléctrica y granizo para Nayarit y Jalisco. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé un tremendo aguacero eléctrico por la tarde.Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 16 grados centígrados, y el viento Sur alcanzará una velocidad de hasta 25 km/h.En la melancólica urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra harta caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 10 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:Además, también se espera que la tormenta prevalezca por la noche. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO