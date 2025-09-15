Como un tatuaje que quedará marcado en la Ciudad de México, el artista urbano Snoke lleva pintando durante algunos días un mural en honor a Alicia Matías , la mujer de 49 años que protegió a su nieta Jazlin, tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

"Estoy haciendo un mural en honor de la señora Alicia, venimos de parte del equipo del colectivo Made X La Calle. Esto se logró gracias a los amos, a la gente que está aquí y al señor Yonerone (artista), ellos fueron los que gestionaron el material, el espacio de la barda, los andamios y todo lo necesario para hacerlo", dijo el muralista.

Mientras a unos kilómetros de distancia, en el municipio de Los Reyes La Paz, familiares y amigos de la señora Alicia le daban el último adiós, con destreza Snoke inmortalizaba la acción acompañada de una Virgen de Guadalupe.

"La estoy pintando con mucho cariño y respeto, porque estoy representando a una persona que hizo un acto muy valeroso y de mucho amor. Sin embargo, también me siento triste por la tragedia que pasó aquí", relató el artista.

Snoke es un artista urbano de 33 años, originario de Cuernavaca, Morelos, y desde los 19 ha realizado obras que han sido expuestas en galerías, también ha pintado en las calles y actualmente vive en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Tras enterarse de la tragedia decidió pintar el mural. La obra se encuentra justo a un lado del puente peatonal que cruza la carretera federal México-Puebla, a unos metros del Puente de la Concordia.

Al mismo tiempo, en la zona del accidente, el memorial que se instaló continúa creciendo, pues hay más veladoras e, incluso, vecinos han colocado flores en más espacios.

