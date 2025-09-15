Esta aerolínea internacional aumentará sus vuelos a México

Copa Airlines, la aerolínea bandera de Panamá, volará a Los Cabos a partir del 4 de diciembre, con lo que suma cinco destinos en el país: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún y, próximamente, Los Cabos.

Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines en México, dijo que hay mucho interés de pasajeros en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú por volar hacia Los Cabos, por lo que tienen buenas expectativas sobre ese nuevo vuelo.

“Lo vemos como posibilidad para que Los Cabos diversifique el origen de sus visitantes porque es un destino muy frecuentado por turistas de Estados Unidos y Canadá”.

"Con Copa convirtiéndose en la primera aerolínea de América Latina en conectar Los Cabos con Panamá, se le brinda esta oportunidad al destino de diversificar su demanda", afirmó en entrevista.

En tanto, el vuelo desde Panamá hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sigue suspendido desde enero de 2024, ya que inició operaciones a mediados de 2023. Arredondo aseguró que esa suspensión se debe a falta de aeronaves en Copa y a una decisión por canalizar sus aviones disponibles hacia otros destinos.

"La razón obedece a limitantes en términos de capacidad. Entregas de equipos de parte del fabricante, hubo algunas demoras y eso impactó el plan operacional y el estatus es operaciones suspendidas de manera temporal", explicó.

De acuerdo con Arredondo, el vuelo hacia el Felipe Ángeles despertó mucho interés en Colombia y El Caribe. "Sí veíamos pasaje, el mercado más grande es la Ciudad de México, pero sí había mucho interés de pasajeros que venían de Hidalgo y Puebla, por la conectividad terrestre con el aeropuerto, y Querétaro.

Te puede interesar: Sube a 14 la cifra de fallecidos por explosión en Iztapalapa

"Por ahora hemos venido creciendo conforme a las limitantes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, siempre en coordinación con las autoridades, lo hemos hecho de manera ordenada observando los reglamentos y las regulaciones", agregó.

Además de la nueva ruta hacia Los Cabos, Copa incrementará sus frecuencias a Guadalajara y Monterrey a un vuelo diario hacia Panamá, en ambas ciudades, a finales de año.

La aerolínea también está volando a dos nuevos destinos en Argentina: Salta y Tucumán; otros dos destinos en República Dominicana: Santiago de los Caballeros y Puerto Plata; y Salvador de Bahía, en Brasil.

Arredondo comentó que el mercado de la aviación comercial en México es estable, a pesar del tema geopolítico entre México y Estados Unidos, por lo que muchas personas han manifestado su interés por viajar a Panamá, República Dominicana, El Caribe o América del Sur y dejar Estados Unidos para otra ocasión.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV