¿Qué favorece la aparición de infecciones respiratorias?

Aunque aún falta tiempo para la temporada invernal, es importante comenzar a conocer cómo prevenir las enfermedades respiratorias, que incrementan en los Servicios de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en las que los más afectados son niños y adultos mayores .

Médicos del IMSS indicaron que las infecciones respiratorias, las bajas temperaturas, el aire seco y la contaminación son factores que favorecen padecimientos como resfriado, gripe e incluso exacerban los síntomas de pacientes con asma, rinitis alérgica y aquellos con padecimientos crónicos como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) .

Por tal motivo, recomendaron abrigarse bien, evitar acudir a lugares aglomerados, mantener hábitos higiénico-dietéticos como consumir alimentos ricos en Vitamina C, lavarse muy bien las manos y preferentemente practicar deporte en interiores.

Además, alergólogos del IMSS resaltó que en la temporada gélida es importante acudir a la Unidad de Medicina Familiar que corresponda para aplicarse la vacuna contra la influenza y neumococo , pues la inmunización es segura y protege contra estas enfermedades que pueden ser mortales.

Para quienes padecen enfermedades crónicas, especialistas sugieren mantener el tratamiento prescrito, que generalmente consiste en antinflamatorios, broncodilatadores y antihistamínicos, medicamentos que alivian los síntomas en poco tiempo, además de la respectiva inmunización para contrarrestar complicaciones.

Las infecciones respiratorias virales son la primera causa de crisis de asma en derechohabientes que llegan al Servicio de Urgencias , que en algunos casos, cuando no se sigue el tratamiento adecuado, puede causar la muerte.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA