Estas son las vacunas recomendadas en época de frío

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacaron la importancia de que la población debe recibir cada año una dosis de vacuna anti-influenza.

Para prevenir infecciones respiratorias propias de la época de frío, lo recomendable es vacunarse contra la influenza estacional y el neumococo , a fin de que las personas tengan la protección necesaria.

Precisaron que los extremos de la vida son los más vulnerables para las infecciones respiratorias , por ello se da prioridad a la vacunación en niños de seis meses a cuatro años y adultos mayores de 60. Otro grupo de riesgo son las embarazadas , sin importar el mes de gestación, ya que se trata de vacunas que se elaboran con virus inactivados que lo único que producen son defensas para el organismo y no afectan el buen desarrollo del bebé.

También, dicen, deben vacunarse los enfermos con asma, padecimientos cardiovasculares o con enfermedades que los debilitan, niños y adultos con obesidad, así como el personal de salud que al atender a enfermos puedan contagiarse .

La importancia de recibir la dosis anual contra la influenza estacional, explicaron los especialistas, se debe principalmente a su comportamiento epidémico, sin dejar de insistir en aplicar la anti neumónica que protege contra infecciones respiratorias causadas por el neumococo. De esta hay dos tipos: para los niños se aplica a los dos, cuatro y 12 meses de edad y la del adulto sólo una vez a partir de los 65 años. Las vacunas están disponibles en todas la Unidades de Medicina Familiar.

Posterior a la inoculación, detallan expertos, puede haber dolor en el sitio de la aplicación, en algunos casos hay elevación de temperatura que no dura más de un día, pero si llegara a presentarse algún problema asociado a la vacuna, lo ideal es acudir a su médico familiar.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA