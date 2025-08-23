En peso mexicano reportó números positivos frente al dólar estadounidense, en su cotización en los mercados internacionales. Estas son las cifras:

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.58 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.85% o 16 centavos respecto al viernes anterior , de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó en 19.08 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.78% o 15 centavos por debajo del cierre de la semana pasada .

La apreciación del peso semanal del peso se concentró en la sesión del viernes, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que podría justificarse un ajuste de la postura de política monetaria, enviando la señal de que podrían recortar la tasa de interés el próximo 17 de septiembre.

Powell también fue cauteloso, al señalar que ya son visibles los efectos de los aranceles sobre los precios y esperan que estos efectos se acumulen los próximos meses. Agregó que tomará tiempo para que el efecto de los aranceles se registre a través de las cadenas de suministro y redes de distribución. Asimismo, modificaciones de los aranceles pueden prolongar el proceso de ajuste.

En el mercado de futuros de Chicago, en la semana comprendida entre el miércoles 13 y el martes 19 de agosto, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 5.37 por ciento.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas frente al dólar en la semana fueron: la corona noruega con 1.36%, el sol peruano con 1.17%, el peso mexicano con 0.85%, el rand sudafricano con 0.81%, el franco suizo con 0.68% y la corona sueca con 0.57 por ciento.

El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite que cayó 0.58%, debido a pérdidas del sector tecnológico durante la semana.

Por otro lado, el Dow Jones mostró una ganancia 1.53%, ligando tres semanas al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico intradía. El S&P 500 ganó 0.27%, también hilando tres semanas de ganancias.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la semana con una ganancia de 1.55%, ligando tres semanas de avances, algo que no ocurría desde mayo. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras de: Industrias Peñoles con un aumento de 8.67%; Orbia Advance, 6.25%; Genomma Lab, 5.44%; América Móvil, 5.21%; Femsa, 3.32%; y Grupo Bimbo, 3.24 por ciento.

En los mercados de materias primas, el petróleo WTI de referencia para la mezcla mexicana, cerró en 63.66 dólares el barril, lo que significó una ganancia de 1.37 respecto al viernes anterior. Por su parte, el oro concluyó en 3 mil 372 dólares la onza, 1.1% por arriba del término de la semana pasada.

OA