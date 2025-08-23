El próximo ciclón tropical de la temporada “Juliette” podría aparecer en días en el océano Pacífico, cerca de Jalisco. Estos son los detalles:

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión en el Pacífico mexicano con potencial ciclónico. A través de su cuenta de X, detalló:

Zona de baja presión sociedad con la onda tropical número 24, incrementa a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 70% en 7 días . Se localiza a 605 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Se prevé podría evolucionar a un ciclón tropical a principios de la próxima semana .

Aunque es pronto para nombrarlo, de continuar su desarrollo, este fenómeno daría paso al nuevo ciclón tropical de la temporada de nombre "Juliette" , uno de los 16 a 20 que se esperan en el Pacífico.

Hasta ahora, en el Pacífico se han formador cuatro tormentas tropicales y cinco huracanes: "Bárbara", "Erick", "Flossie", "Gil" y "Henriette".

Clima nacional del domingo 24 al martes 26 de agosto de 2025

Durante el domingo y lunes, una vaguada en altura prevalecerá sobre el norte y noreste del país, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones.

A partir del domingo, se prevé que la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al suroeste de las costas de Jalisco, se desplazará hacia el noroeste, reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México e intervalos de chubascos en Baja California Sur ; además, su circulación ocasionará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las mencionadas regiones.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano en combinación con divergencia, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de humedad procedente del océano Pacifico y el golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, así como en el centro y oriente del territorio nacional. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Una nueva onda tropical recorrerá la península de Yucatán, el sureste, sur y occidente del territorio nacional, en combinación con canales de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca hasta el domingo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

