El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvias fuertes este sábado. Estos son los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán, y templado en zonas serranas; lluvias puntuales muy fuertes en la región, acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco con rachas de 40 a 60 km/h en su porción sureste; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Colima y sur de Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. El porcentaje de humedad es del 97% (A las 07:30 horas) y el pronóstico de lluvia, de forma general, es de 90 por ciento . Las temperaturas oscilarán entre los 26-17 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

15:00 horas 30% de probabilidad de lluvia 25 °C 16:00 horas 60% de probabilidad de lluvia 24 °C 17:00 horas 70% de probabilidad de lluvia 22 °C 18:00 horas 70% de probabilidad de lluvia 21 °C 19:00 horas 80% de probabilidad de lluvia 20 °C 20:00 horas 80% de probabilidad de lluvia 19 °C 21:00 horas 70% de probabilidad de lluvia 19 °C 22:00 horas 70% de probabilidad de lluvia 19 °C

La lluvia es muy probable en Guadalajara, pero es mayor por la tarde, después de las 05:00 horas y hacia las primeras horas de la noche .

Clima nacional

Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Por otra parte, una vaguada en altura sobre el noreste y norte del territorio nacional, generará lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Tamaulipas; puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Coahuila.

Un canal de baja presión que se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo.

A su vez, la onda tropical núm. 24 que será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico central mexicano y el flujo de aire húmedo sobre dicha región, originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteorted

