Esta mañana, la Unidad de Protección Civil Estatal Colima señaló que las lluvias registradas la tarde de este martes 16 de septiembre provocaron distintos incidentes en los municipios del estado, aunque al momento no se reportan personas con lesiones de gravedad.

Hasta las 21:00 horas del pasado martes 16 de septiembre se habían contabilizado 32 reportes, canalizados a través del 911 y en bases municipales de Protección Civil. A continuación las incidencias por municipio:

Manzanillo

Un vehículo fue atrapado por el arroyo de Santiago cuando se encontraba vacío y estacionado, por lo que solo se reportaron daños materiales. Así mismo, se atendieron tres reportes de inundaciones en distintas zonas y la caída de un árbol, lo que ocasionó afectaciones menores a la vialidad.

Cuauhtémoc

Se reportaron diez viviendas inundadas, así como tres derrumbes en zonas de riesgo que requirieron la intervención de Protección Civil. Así mismo, se atendieron cuatro árboles caídos, el colapso de una barda y cuatro puntos de vialidades afectadas por la acumulación de agua y materiales arrastrados.

Minatitlán

En este municipio se presentaron dos derrumbes en caminos rurales, dos viviendas con ingreso de agua y un accidente de motocicleta relacionado con el estado del clima.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Manzanillo, los niveles de agua en los principales cauces del municipio fueron los siguientes:

Canal de Santiago: 60% de su capacidad.

Arroyo Barrio 5: 5% de su capacidad.

Arroyo Salagua: 20% de su capacidad.

Arroyo Jalipa: 30% de su capacidad.

Se pide a la población evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades con corrientes de agua, con el fin de prevenir riesgos a la integridad personal.

Te puede interesar: Guadalajara espera lluvias débiles el día de hoy; comenzarán a esta hora

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

