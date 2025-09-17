El calendario de pagos de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, dado a conocer el pasado día primero, avanza según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Tomando en cuenta que mañana es jueves y ya se ha superado la mitad del mes, te compartimos quiénes reciben el depósito de septiembre los días jueves que quedan, de acuerdo con la programación establecida.

Según la Secretaría de Bienestar, los pagos se realizan de forma escalonada para la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el programa de Apoyo para Madres Trabajadoras, con el objetivo de brindar una atención adecuada a cada persona, ya que el número de beneficiarios de estos programas sigue en aumento.

Quiénes cobran los jueves de septiembre el dinero de la Pensión Bienestar

Jueves 4 de septiembre: Apellidos con letra C

Jueves 11 de septiembre: Apellidos con letra L

Jueves 18 de septiembre: Apellidos con letras P y Q (mañana)

Jueves 25 de septiembre: Apellidos con letras W, X, Y, Z (la próxima semana)

Para este jueves 18 de septiembre de 2025, se realizará el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras P o Q. A partir de esa fecha, los beneficiarios podrán disponer de sus recursos de forma inmediata a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

El jueves de la próxima semana será para aquellos cuyo primero apellido inicie con las letras W, X, Y, Z, siendo el último día de dispersiones del bimestre septiembre-octubre.

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar, completo, quedó de la siguiente manera:

A – Lunes 1

B – Martes 2

C – Miércoles 3 y Jueves 4

D, E, F – Viernes 5

G – Lunes 8 y Martes 9

H, I, J, K – Miércoles 10

L – Jueves 11

M – Viernes 12 y Lunes 15

N, Ñ, O – Miércoles 17

P, Q – Jueves 18

R – Viernes 19 y Lunes 22

S – Martes 23

T, U, V – Miércoles 24

W, X, Y, Z – Jueves 25

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en septiembre?

Cabe recordar que, desde enero de 2025, los programas registraron un aumento en sus montos bimestrales y el actual corresponde al periodo septiembre-octubre: la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos cada dos meses; la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza los 6 mil 200 pesos bimestrales; y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 200 pesos bimestrales. Estos apoyos buscan mejorar la calidad de vida de millones de familias en todo el país.

