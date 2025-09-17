Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este 17 de septiembre, México espera las afectaciones de diversos fenómenos meteorológicos que traerán lluvias de distintas intensidades para la mayoría de las entidades. A continuación los detalles.En Baja California, los remanentes de la tormenta tropical "Mario" generarán lluvias fuertes en la península de aquella entidad debido a la interacción con una vaguada en altura.Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste y noroeste, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa. Por otra parte, la vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, continuará intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, así como vientos fuertes y oleaje elevado.Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.Un canal de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio mexicano, originará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; el ingreso de humedad del golfo de México, provocará intervalos de chubascos en el noreste de la República Mexicana.Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF