Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , para este 17 de septiembre, México espera las afectaciones de diversos fenómenos meteorológicos que traerán lluvias de distintas intensidades para la mayoría de las entidades. A continuación los detalles.

En Baja California, los remanentes de la tormenta tropical "Mario" generarán lluvias fuertes en la península de aquella entidad debido a la interacción con una vaguada en altura.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste y noroeste, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa. Por otra parte, la vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, continuará intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, así como vientos fuertes y oleaje elevado.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 17 de septiembre de 2025

VIENTO ESTADOS De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h Baja California y Oaxaca De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de costas de Jalisco, Colima y Michoacán OLEAJE ESTADOS De 2.0 a 3.0 metros de altura Costa occidental de Baja California y Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Un canal de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio mexicano, originará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; el ingreso de humedad del golfo de México, provocará intervalos de chubascos en el noreste de la República Mexicana.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de septiembre de 2025

LLUVIAS ESTADOS Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 17 de septiembre de 2025

TEMPERATURAS MÁXIMAS ESTADOS De 35 a 40 °C Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo De 30 a 35 °C Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero

