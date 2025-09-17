Miércoles, 17 de Septiembre 2025

Este 17 de septiembre lloverá sobre mojado en varios estados del país; conoce los detalles

Este miércoles, la mayoría de los estados de la República Mexicana prevén más afectaciones por lluvias 

Este día, los estados de Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas esperan las lluvias más intensas, con acumulación desde 75 hasta 150 mililitros. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este 17 de septiembre, México espera las afectaciones de diversos fenómenos meteorológicos que traerán lluvias de distintas intensidades para la mayoría de las entidades. A continuación los detalles.

En Baja California, los remanentes de la tormenta tropical "Mario" generarán lluvias fuertes en la península de aquella entidad debido a la interacción con una vaguada en altura.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste y noroeste, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa. Por otra parte, la vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, continuará intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, así como vientos fuertes y oleaje elevado.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 17 de septiembre de 2025

VIENTO ESTADOS
De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h Baja California y Oaxaca
De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de costas de Jalisco, Colima y Michoacán
OLEAJE ESTADOS
De 2.0 a 3.0 metros de altura Costa occidental de Baja California y Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Un canal de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio mexicano, originará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; el ingreso de humedad del golfo de México, provocará intervalos de chubascos en el noreste de la República Mexicana.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de septiembre de 2025

LLUVIAS ESTADOS
Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 17 de septiembre de 2025

TEMPERATURAS MÁXIMAS ESTADOS
De 35 a 40 °C Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
De 30 a 35 °C Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero

