Estos fueron los vítores del Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum

La noche de ayer, 15 de septiembre, México conmemoró el histórico Grito de Independencia, pero en esta ocasión, en voz de la primera mujer Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo .

Desde días antes de este festejo patrio, la Mandataria compartió desde sus redes sociales los preparativos de esta representación: los ensayos con las cadetes de las fuerzas armadas de México, el toque de la campana frente al Zócalo de la Ciudad de México y su vestimenta.

Según informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob), la celebración registró una afluencia aproximada de 280 mil personas.

La dependencia precisó que el evento se llevó a cabo de manera pacífica y concluyó con saldo blanco. De acuerdo con la Secretaría, durante la celebración las y los asistentes participaron de forma ordenada y en un ambiente de respeto, lo que permitió que las actividades se desarrollaran en completa tranquilidad y sin incidentes relevantes.

Estos fueron los vítores de Sheinbaum durante el Grito de Independencia

Desde el Zócalo capitalino, en punto de las 23:00 horas, dio inicio la conmemoración del Grito de Independencia, por primera vez, liderado por una mujer.

Así fue el Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum:

¡Mexicanas, mexicanos!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina, la capitana!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Con información de SUN.

