Martes, 16 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Gusano barrenador

Todos los casos ACTUALES de gusano barrenador en México

Autoridades de salud en México informan que murieron adultos mayores que tuvieron gusano barrenador
 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Seis personas se encuentran en tratamiento ambulatorio debido a la mejoría que han presentado, y 39 pacientes fueron dados de alta por mejoría. ESPECIAL / CANVA

Seis personas se encuentran en tratamiento ambulatorio debido a la mejoría que han presentado, y 39 pacientes fueron dados de alta por mejoría. ESPECIAL / CANVA

México padece casos de infección por gusano barrenador, de hecho, algunas personas que lo padecieron ya murieror. Estas son las cifras actualizadas sobre el problema en el país:

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó el fallecimiento de tres adultos mayores que previamente estuvieron infestados del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), pero la causa del deceso fue insuficiencia respiratoria y cáncer.

Revisa: "Narda" llega este día de la semana y afectará a estos estados

Se trata de dos mujeres de Chiapas: una de 87 años que residía en Tapachula, y falleció a causa de cáncer de labio; y otra de 83 años del municipio de Escuintla, que murió por insuficiencia respiratoria, y padecía enfermedad renal crónica.

La tercera defunción también fue de una mujer de 86 años, de Candelaria, Campeche, que falleció por un carcinoma epidermoide; además padecía trastornos de la conciencia, reportó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Consulta: Día de la Independencia mojado para Guadalajara; vienen tormentas

Hasta el 12 de septiembre, se registraron 49 personas que fueron infestadas por el GBG, en Chiapas -la entidad con más casos (43)-, Campeche (3), Yucatán (2) y Tabasco (1).

Según el corte del pasado viernes, realizado por el Sinave, sólo una menor, de 12 años, de Ocosingo, Chiapas, se encuentra hospitalizada porque presenta la infección en la nariz.

Lee: Taxista estafa a adultos mayores con viaje de 9 mil pesos y lo capturan

Seis personas se encuentran en tratamiento ambulatorio debido a la mejoría que han presentado, y 39 pacientes fueron dados de alta por mejoría.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones