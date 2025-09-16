Martes, 16 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Confirman 17 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en la alcaldía de Iztapalapa aumentó a 17 personas

Por: El Informador

Al corte de las 10:00 horas de este martes suman 17 fallecidos por la explosión ocurrida en Iztapalapa. EFE/M. Guzmán

Al corte de las 10:00 horas de este martes suman 17 fallecidos por la explosión ocurrida en Iztapalapa. EFE/M. Guzmán

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) actualizó esta mañana la cifra de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, confirmando que al momento suman 17 muertos.

La dependencia gubernamental notificó que, al corte de las 10:00 horas de este martes 16 de septiembre, 31 personas han sido dadas de alta, mientras que otras 35 permanecen hospitalizadas.

En momentos más información...

Lee también: Daños por explosión en Iztapalapa se calculan en al menos 10 MDP

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones