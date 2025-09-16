La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) actualizó esta mañana la cifra de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, confirmando que al momento suman 17 muertos.

La dependencia gubernamental notificó que, al corte de las 10:00 horas de este martes 16 de septiembre, 31 personas han sido dadas de alta, mientras que otras 35 permanecen hospitalizadas.

En momentos más información...

