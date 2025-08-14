Eclipse solar más largo del siglo: ¿Cuánto tiempo durará?

Año con año, el universo nos regala la oportunidad de ver algunos de los eventos naturales más fascinantes y complejos de entender. Desde lluvias de estrellas hasta alineaciones planetarias, el cielo nocturno siempre tiene una sorpresa preparada para nosotros.

Sin embargo, muy pronto los humanos podremos presenciar uno de los fenómenos más increíbles de todos los tiempos: el eclipse solar más largo del siglo.

El 2 de agosto de 2027, la Luna cubrirá completamente el Sol, sumiendo a la Tierra en una oscuridad temporal. Se dice que será el eclipse más largo del siglo, ya que tendrá una duración de 6 minutos con 22 segundos, siendo toda una cifra récord para un evento como este.

Este tipo de duración no se repetirá hasta el año 2048, por lo que vale la pena aprovecharlo y dejarse sorprender por la magia del universo.

Lamentablemente, el eclipse solar total no será visible en México. Ciudades en Europa, Asia, Sudamérica y parte de África serán las que tendrán el privilegio en primera instancia ; sin embargo, canales de noticias y medios de comunicación transmitirán en vivo el suceso.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este tipo de eventos requiere de una protección extra en los ojos para poder verse, ya que pueden causar daño en la vista.

No obstante, si no te quieres quedar con las ganas de ver un eclipse o simplemente no puedes esperar más de la emoción, la NASA advirtió que este próximo 7 de septiembre ocurrirá un eclipse, solo que en este caso será lunar.

