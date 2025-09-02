Las lluvias seguirán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este miércoles 03 de septiembre, según el pronóstico.

Meteored pronostica para mañana miércoles en Guadalajara cielos cubiertos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 32 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia para Guadalajara este miércoles es del 80 por ciento y se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso . El jueves también se esperan precipitaciones en la ciudad.

Lluvias en Guadalajara el miércoles

02:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 18 °C 05:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 17 °C 08:00 horas Parcialmente nuboso 17 °C 17:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 23 °C 20:00 horas Parcialmente nuboso 21 °C 23:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 18 °C

Las lluvias serán más probables por la tarde y casi a la media noche del miércoles .

Clima nacional del jueves 04 al sábado 06 de septiembre de 2025

El jueves, el ciclón tropical “Lorena” del océano Pacífico se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur , mientras que en el transcurso del viernes y sábado ingresará y se desplazará sobre Baja California Sur, el golfo de California y Sonora. En su recorrido, su circulación y bandas nubosas, originarán lluvias muy fuertes, intensas y puntuales torrenciales en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Durante el jueves y viernes, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sur y occidente del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

En el período de pronóstico:

El sistema frontal núm. 1 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el noreste de la República Mexicana, manteniendo las rachas de viento de hasta 60 km/h en dicha región; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Canales de baja presión sobre la Mesa Central y el sureste mexicano, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

