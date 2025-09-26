Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el paso del huracán “Narda”, —que sigue alejándose de nuestras costas—; una circulación ciclónica sobre el sur del golfo de California; la corriente en chorro subtropical; el sistema frontal número 4 en el norte; y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, traerán lluvias puntuales intensas —de 50 a 75 milímetros— en San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, entre otros estados. Se espera que la onda tropical número 34 se desplace al sur de las costas de Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra una copiosa caída de tormenta eléctrica.

A esta lloverá hoy, 26 de septiembre, en Guadalajara

En la inundada ciudad de Guadalajara, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Suroeste que correrán a 35 km/h. Además, se reporta registro de lluvia en el 90% de su región —con una acumulación de agua de 11 milímetros— en las siguientes horas:

03:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 0.6 milímetros 04:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 7.7 milímetros 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.1 milímetros 06:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.9 milímetros 07:00 a 08:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.5 milímetros

Actualización del huracán “Narda”

Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, “Narda” —categoría 1 en la escala Saffir-Simpson—, se localizó a mil 340 kilómetros al oeste del Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Este presentó vientos máximos sostenidos de 150 km/h, con rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

