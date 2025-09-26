Desde este mes de septiembre de 2025, se han implementado cambios en el proceso de obtención de la visa americana. El anuncio de mayor impacto fue la presentación de la tarifa 'Visa Integrity Fee', un cargo adicional a su precio base.

Con este nuevo importe, las visas de no inmigrante duplicarán su precio, alcanzando un costo de 435 dólares es decir 8,100 pesos mexicanos aproximadamente.

¿Cuándo entrará en vigor?

La 'Visa Integrity Fee', que quiere decir "tarifa de integridad de visa", es un cobro adicional impulsado por la ley HR-1 (One Big Beautiful Bill Act, Public Law 119-21). Se trata de una tasa migratoria para controlar el flujo de extranjeros que viajan a Estados Unidos.

Diversos medios reportan que esta tarifa podría entrar en vigor a partir del 1 de octubre, pero el gobierno de Estados Unidos todavía no hace oficial la fecha, a pesar de que ley ya fue aprobada en julio pasado y dicho monto ya está contemplado en el presupuesto del próximo año fiscal.

¿Habrá reembolso de la tarifa 'Visa Integrity Fee'?

Sí, está contemplado el reembolso de la 'Visa Integrity Fee', pero hasta que concluya la vigencia de la visa americana, es decir, habrá que esperar unos 10 años.

Para ser merecedor del mismo, habrá que cumplir una serie de requisitos: no exceder el tiempo de estancia permitido, no ir por motivos de trabajo no autorizado, etcétera.

Te puede interesar: Beca Benito Juárez: En esta fecha inician los registros para bachillerato

Esta tasa se cobrará para la emisión de la visa, ya sea de primera vez o renovación, y no al llegar a Estados Unidos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03



MV