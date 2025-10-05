Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 continúan este domingo 5 de octubre con dos duelos que prometen ser protagonistas de la Jornada 12, en una fecha que mantendrá a los aficionados al filo del asiento. Los equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar puntos en la recta intermedia del torneo.

Los seguidores del futbol mexicano podrán disfrutar estos encuentros EN VIVO a través de diferentes plataformas de transmisión, principalmente por servicios de streaming.

Partidos domingo 5 de octubre - Liga MX, dónde ver EN VIVO

Para este domingo 5 de octubre están programados dos compromisos dentro de la Jornada 12 (J12):

Pumas vs Chivas | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Xolos vs Monterrey | 20:05 horas | Caliente TV, FOX |

Con estos duelos, la Liga MX cerrará un domingo en el que se esperan emociones y espectáculo, donde cada resultado puede marcar diferencia en la clasificación general de cara a la recta final de la fase regular del certamen.

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, domingo 5 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

