IMSS: ¿Cuántas veces puedo donar sangre al año?

Si estas interesada o interesado en donar sangre más de una vez en el año, debes de tomar en cuenta el tiempo que debes dejar pasar para volver a hacerlo

Por: Anel Solis

Antes de decidir ser donador de sangre, es importante que sepas cuántas veces al año puedes donar. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La donación de sangre es un acto altruista que ayuda a salvar muchas vidas. 

¿Sabías que al hacer una donación incluso puedes salvar hasta tres vidas?

Existe mucha incertidumbre, sobre todo si decides ser donador recurrente o deseas donar más de una vez al año, por eso, por parte de EL INFORMADOR, te contamos cuántas veces al año puedes donar sangre.

¿Cuántas veces se puede donar sangre?

Si deseas convertirte en un donador voluntario, te tenemos buenas noticias, pues de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se puede donar sangre cada 2 meses, glóbulos rojos cada 6 meses y plaquetas cada 2 semanas. Sin embargo hay un tope máximo de 4 veces al año para los hombres y 3 veces para las mujeres.

Otros requisitos para la donación de sangre

  • Tener entre 18 y 65 años
  • Peso mínimo de 50 Kg.
  • Tener, en términos generales, buena salud.
  • No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses.
  • No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos doce meses.
  • No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis.
  • No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón.
  • No haber recibido trasplantes de órganos.
  • No usar drogas intravenosas o inhaladas.
  • Mujeres: no estar embarazada o lactando.
  • En los 5 días previos a donar, no haber tomados analgésicos.
  • No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.
  • El día de la donación: no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen.
  • Puede presentarse a la donación después de un desayuno ligero (fruta y café).

Desafortunadamente, en el país la fuente principal de donadores son los familiares y amigos de los pacientes.

Es importante tomar conciencia sobre este acto altruista. Recuerda que tan solo una donación de sangre podría salvar tres vidas; un solo acto podría hacer la diferencia en la cultura de ser donadores y el altruismo en el país.

Con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

