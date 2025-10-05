IMSS: ¿Cuántas veces puedo donar sangre al año?

La donación de sangre es un acto altruista que ayuda a salvar muchas vidas. ¿Sabías que al hacer una donación incluso puedes salvar hasta tres vidas?Existe mucha incertidumbre, sobre todo si decides ser donador recurrente o deseas donar más de una vez al año, por eso, por parte de EL INFORMADOR, te contamos cuántas veces al año puedes donar sangre.Si deseas convertirte en un donador voluntario, te tenemos buenas noticias, pues de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se puede donar sangre cada 2 meses, glóbulos rojos cada 6 meses y plaquetas cada 2 semanas. Sin embargo hay un tope máximo de 4 veces al año para los hombres y 3 veces para las mujeres.Desafortunadamente, en el país la fuente principal de donadores son los familiares y amigos de los pacientes.Es importante tomar conciencia sobre este acto altruista. Recuerda que tan solo una donación de sangre podría salvar tres vidas; un solo acto podría hacer la diferencia en la cultura de ser donadores y el altruismo en el país.Con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS