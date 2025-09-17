Este 17 de septiembre, la Ciudad de México sufrirá algunas afectaciones en sus vialidades debido a algunas movilizaciones que colectivos y organizaciones realizarán durante esta jornada. Una de estas movilizaciones será un homenaje para las víctimas de la tragedia ocurrida en el puente de La Concordia, Iztapalapa.

Aproximadamente 60 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se concentrarán en Facultad de Música en Xicoténcatl 126, Colonia Del Carmen, y en la Facultad de Filosofía y Letras en Avenida Insurgentes Sur 3000 y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, donde conmemorarán a las víctimas de la tragedia ocurrida en Iztapalapa el 10 de septiembre pasado. No se descarta que otros colectivos estudiantiles de otras facultades de la UNAM se sumen.

Esta mañana del 17 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , han compartido los puntos donde se esperan las movilizaciones para este miércoles en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa ya Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Rodada. Adolfo López Mateos 323, Colonia San Juan Moyotepec, con rumbo a Camino a Xochimilco y Lucerna, Colonia San Salvador Cuauhtenco

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Avenida Honorable Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 14:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria 14:00 horas Concentración. Xicoténcatl 126, Colonia Del Carmen

