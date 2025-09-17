Esta noche, algunos estados (la mayoría del sur del país), presentaron movimientos telúricos moderados, los cuales superaron la magnitud 3.5, según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados esta madrugada del 17 de septiembre de 2025

La madrugada del 17 de septiembre se presentó actividad sísmica en varios puntos del país que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.8 00:29:25 75 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 17.1 km 3.7 00:31:28 60 km al sureste de San Marcos, Guerrero 8.5 km 3.8 00:39:59 60 km al sureste de San Marcos, Guerrero 8.7 km 3.7 01:54:59 20 km al sureste de Motozintla, Chiapas 140.9 km 3.9 02:06:58 27 km al sureste de Ciudad Altamirano, Guerrero 45.4 km 3.7 03:17:32 54 km al sur de Jáltipan de Morelos, Veracruz 149.9 km 3.7 03:58:49 24 km al oeste de Ometepec, Guerrero 22.9 km 3.9 04:59:58 108 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 16.9 km 4.1 05:56:49 76 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 7.2 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

