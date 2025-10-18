Represión de ICE en Chicago

El pasado 14 de septiembre, Constantina Ramírez y Moisés Enciso, migrantes indocumentados residentes en el área metropolitana de Chicago, Illinois, fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras se dirigían a una tienda Home Depot en el condado de Cícero junto a su hijo Moisés, de 22 años, para comprar suplementos para la fiesta del décimo aniversario del hijo menor de la pareja.

En una entrevista para CNN, Moisés Enciso hijo relató que agentes de inmigración los interceptaron por presuntamente realizar una vuelta ilegal. Los agentes del ICE iban en tres vehículos y rodearon a la familia. Les solicitaron identificaciones y el temor paralizó al padre que no supo qué responder. La hija de 19 años, de nombre Yurithsi, llegó al lugar y se negó a responder las preguntas de los agentes del ICE hasta consultar a su abogado. Al final los agentes del ICE se llevaron a Constantina Ramírez y Moisés Enciso, quienes ahora se encuentran en centros de detención fuera de Illinois: en Kentucky ella y en Michigan él. Pero dejaron a la familia destrozada. Los dos hijos mayores quedaron a cargo de una hermana de doce años y otro hermano de diez años.

Esta es apenas una historia de vidas trastocadas y familias rotas que los violentos operativos de ICE están dejando en el área de Chicago, que se ha convertido en el centro de los operativos de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ordenados por el presidente Donald Trump y que parecen centrarse no sólo en ciudades con gran población de migrantes, especialmente latinos, sino en ciudades con Gobiernos demócratas.

El Gobierno de Trump nombró a estos operativos como “Midway Blitz”. Blitz es una palabra alemana con la que simbólicamente el ejército Nazi nombraba varios de sus operativos durante la Segunda Guerra Mundial. El Operativo Midway Blitz ha dejado como saldo más de mil arrestos de migrantes en todo Illinois entre el 8 de septiembre y el 3 de octubre, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, citado por CNN.

Muchos de los operativos han sido extremadamente violentos, hasta alcanzar el asesinato, como ocurrió con el migrante de origen mexicano Silverio Villegas-González, quien fue asesinado de un balazo en el cuello por un agente del ICE tras dispararle su arma dentro del auto, el pasado 14 de septiembre. Silverio Villegas fue detenido en un operativo de ICE luego de haber dejado a sus hijas menores en la guardería y en la escuela. Los agentes del ICE interpusieron su vehículo frente al migrante y cuando este intentó evadirlos, los agentes migratorios lo asesinaron.

Además de Silverio Villegas-González, al menos otras dos personas han muerto “después de un encuentro con ICE desde que Trump asumió el cargo y comenzó una amplia ofensiva nacional contra la inmigración, y al menos 15 personas han muerto mientras estaban bajo custodia de ICE”, según una nota del New York Times (23 septiembre 2025).

El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes ilegales (“lo peor de lo peor”, según directivos de ICE) en una guerra, e incluso el mismo presidente ha parafraseado al respecto. Hace unos días publicó en su red social: “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”.

Esta violenta incursión de las fuerzas federales de migración levantó una cadena de protestas, manifestaciones y diversas formas de resistencia ante el ICE tanto migrantes sin documentos como de ciudadanos legales de Estados Unidos, latinos y blancos, que han salido a resistir los operativos de ICE. Entre otras cosas, se han manifestado diariamente frente a un centro de detención de ICE en la localidad de Broadview, ciudadanos blancos recogen niños latinos de las escuelas para llevarlos a sus padres; se han creado páginas de Facebook donde avisan de operativos de ICE, jóvenes latinos legales les hacen la despensa a familias que no tienen papeles. En otros casos, ciudadanos estadounidenses persiguen a los agentes del ICE para manifestarles su repudio y que no son bienvenidos en Chicago.

Y se espera que todo el temor y coraje que les han provocado los violentos operativos del ICE (como expresó una mujer latina) se traduzcan en una masiva participación en Chicago en la jornada nacional de protesta denominada “Sin reyes” (“No kings”). Ni en Chicago ni en el resto de Estados Unidos quieren que su presidente se comporte como un reyezuelo que gobierna en contra de su pueblo.

rubenmartinmartin@gmail.com

